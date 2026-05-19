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Chuva de domingo (17) veio rápida, mas fez estragos pela cidade. Muitos registros de árvores caídas.

Postado em 51 minutos atrás
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Chuva de domingo (17) veio rápida, mas fez estragos pela cidade. Muitos registros de árvores caídas.

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