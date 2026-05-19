IGR Caminhos Gerais realiza reunião sobre Planejamento Estratégico Regional do Turismo

A IGR Caminhos Gerais realizou em Poços de Caldas uma Reunião Pública de Apresentação da Caracterização Regional, etapa considerada fundamental para a elaboração do Planejamento Estratégico Regional do Turismo. O encontro aconteceu no Centro Administrativo Sebastião Navarro Vieira Filho e reuniu representantes dos 14 municípios que integram a instância, além de lideranças do setor turístico, instituições parceiras e representantes do trade regional.

Participaram da reunião a presidente da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (FECITUR), secretários municipais de turismo, representantes das administrações públicas municipais, instituições parceiras e profissionais ligados ao turismo regional, em um momento voltado à apresentação, validação e construção coletiva das informações que irão nortear o planejamento estratégico da região.

Durante o encontro, foram apresentados dados secundários relacionados ao território, perfil regional e indicadores econômicos ligados ao turismo nos municípios integrantes da IGR Caminhos Gerais, além da participação de cada cidade nos programas de regionalização do Governo de Minas Gerais e do Governo Federal. A caracterização regional reúne informações estratégicas sobre o cenário turístico regional, permitindo compreender potencialidades, desafios e oportunidades para o fortalecimento integrado do setor.

A iniciativa integra as etapas do projeto “Planejamento Estratégico da IGR Caminhos Gerais”, desenvolvido por meio do 1º Projeto de Estruturação e Fortalecimento das IGRs de Minas Gerais, iniciativa do Governo de Minas, viabilizada através de convênio entre a FECITUR e a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (CODEMGE), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (SECULT-MG).

O objetivo do projeto é estruturar e fortalecer o turismo regional de forma integrada, a partir de um diagnóstico aprofundado do território, considerando vocações, potencialidades, características culturais e desafios dos municípios envolvidos. O planejamento também busca alinhar ações estratégicas voltadas ao desenvolvimento sustentável do turismo regional, promovendo integração entre cidades, valorização dos atrativos locais e fortalecimento da governança turística.

A reunião pública teve como principal finalidade garantir um espaço aberto de escuta e construção participativa, permitindo que municípios e parceiros regionais contribuam diretamente na definição das diretrizes e ações futuras da IGR Caminhos Gerais.

Para a presidente da FECITUR, Teresa Augusta Lemos Remunhão, o fortalecimento das IGRs representa um investimento direto no desenvolvimento do turismo mineiro. A FECITUR está realizando um investimento de R$ 5 milhões, por meio da CODEMGE, através do Convênio nº 11.954/2025, destinando aproximadamente R$ 100 mil para cada uma das 48 regiões turísticas de Minas Gerais, envolvendo mais de 727 municípios.

“O Governo de Minas entende que investir na política pública do turismo é investir no programa de regionalização. Hoje são 48 IGRs certificadas no estado, em um trabalho construído ao longo de mais de 20 anos e hoje colhemos os frutos de um turismo responsável. Neste ano, a FECITUR está realizando um investimento de R$ 5 milhões, por meio da CODEMGE, destinando aproximadamente R$ 100 mil para cada região turística de Minas Gerais. Todos estão realizando esse movimento de estruturação, investindo em promoção, infraestrutura, capacitação e sinalização turística. Nós da Federação estamos em visita técnica à IGR Caminhos Gerais para acompanhar este trabalho que vem sendo realizado com maestria. Parabéns à cidade de Poços de Caldas pela receptividade e à IGR pelo trabalho espetacular desenvolvido na região”, destacou Teresa.

O vice-presidente da IGR Caminhos Gerais e secretário de Turismo de Cabo Verde, Rony Henrique Leite, ressaltou a importância da integração regional para o fortalecimento do setor.

“A construção coletiva do turismo fortalece o desenvolvimento regional e as políticas públicas, promovendo integração entre municípios, iniciativa privada e associações. Mais do que competir, os municípios precisam atuar de forma colaborativa, criando experiências complementares e fortalecendo toda a região”, afirmou.

Representando o município anfitrião, o secretário de Turismo de Poços de Caldas e diretor financeiro adjunto da IGR Caminhos Gerais, Erivelton Luís Siqueira, destacou a relevância do planejamento regional para o futuro do turismo.

“Planejar o turismo de forma regional é essencial para integrar vocações, fortalecer destinos e gerar desenvolvimento sustentável para todos os municípios envolvidos. Poços de Caldas se orgulha em sediar este importante encontro, que representa diálogo, construção coletiva e visão de futuro”, declarou.

A empresa responsável pela execução técnica do projeto é a AME Cultura, especializada em políticas públicas, programas e projetos nas áreas de cultura e turismo. Segundo Platinny Dias de Paiva, fundador da empresa e integrante da equipe técnica do projeto, a etapa de caracterização regional é essencial para garantir um planejamento eficiente e alinhado à realidade dos municípios.

“Esta etapa reúne informações estratégicas sobre os aspectos histórico-culturais, econômicos, sociais e turísticos dos municípios da IGR Caminhos Gerais. A partir desse levantamento técnico, conseguimos compreender com profundidade as vocações da região e desenvolver estratégias mais assertivas e integradas para o fortalecimento do turismo regional”, explicou.

As próximas etapas do projeto incluem aprofundamento das pesquisas junto aos municípios, visitas técnicas de campo, reuniões com parceiros estratégicos regionais, levantamento complementar de informações e consolidação dos diagnósticos que irão subsidiar a elaboração das diretrizes e ações estratégicas do planejamento regional.

A IGR Caminhos Gerais reforçou que a participação ativa dos municípios, instituições parceiras e de todo o trade turístico regional será fundamental para garantir um planejamento construído de forma coletiva, representativa e alinhada às necessidades e potencialidades do território.

Fotos e informações: AME Cultura