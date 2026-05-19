Casa Notícias Troca de figurinhas mantém tradição entre crianças e adolescentes e incentiva convivência e esporte
Notícias

Troca de figurinhas mantém tradição entre crianças e adolescentes e incentiva convivência e esporte

Postado em 37 minutos atrás
33 segunda leitura

Completar o álbum, conseguir aquela figurinha difícil e encontrar os amigos para fazer trocas. A brincadeira que marcou gerações continua conquistando crianças e adolescentes. Além da diversão, o álbum também estimula a convivência, a socialização e o interesse pelo esporte desde cedo.

Veja também

Chuva de domingo (17) veio rápida, mas fez estragos pela cidade. Muitos registros de árvores caídas.

Chuva de domingo (17) veio rápida, mas fez estragos pela cidade. Muitos registros de árvor…