TV Atende – TJMG altera percentual das emendas impositivas em Andradas

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais definiu mudanças relacionadas a porcentagem das emendas impositivas. O procurador geral do município Daniel Ferraz fala sobre essa questão na seção Tv Atende. A equipe de jornalismo da ANTV também entrou em contato com a Câmara Municipal para o agendamento de uma entrevista com os representantes da Mesa Diretora, que de acordo com a chefia de gabinete irão gravar nessa semana. Em breve, assista no Telejornal Integração e também em nossas redes sociais.