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Conheça a história do Lobo, um cachorro que foi vítima de maus-tratos e resgatado em Andradas.

Postado em 8 horas atrás
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Conheça a história do Lobo, um cachorro que foi vítima de maus-tratos e resgatado na zona rural de Andradas.

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