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Formatura dos alunos do curso de corte e costura em Andradas.

Postado em 8 horas atrás
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Uma ótima oportunidade de qualificação. Na última sexta-feira, dia 15, a Fundação Deputado Alcides Mosconi e a Prefeitura de Andradas realizaram a cerimônia de formatura para mais uma turma de alunos do curso de corte e costura.Foram duzentas horas de conhecimento repassadas às pessoas que desejam entrar para o ramo da moda e dos serviços.

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