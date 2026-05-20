Formatura dos alunos do curso de corte e costura em Andradas.

Uma ótima oportunidade de qualificação. Na última sexta-feira, dia 15, a Fundação Deputado Alcides Mosconi e a Prefeitura de Andradas realizaram a cerimônia de formatura para mais uma turma de alunos do curso de corte e costura.Foram duzentas horas de conhecimento repassadas às pessoas que desejam entrar para o ramo da moda e dos serviços.