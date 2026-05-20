TV Atende: Diretor de Sustentabilidade da Meteoric Eder Santo

Mineração em pauta! A seção TV Atende abre espaço para os diferentes pontos de vista sobre o tema, com uma série de entrevistas. Esta tem a presença do Diretor de Sustentabilidade da Mineradora Meteoric Eder Santo.
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