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No próximo Domingo será realizada uma cavalgada beneficente ao CACA

Postado em 8 horas atrás
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No próximo Domingo será realizada uma cavalgada beneficente ao Centro de Amparo à Criança Andradense.

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