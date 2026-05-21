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TV Atende: Entrevista com Diretor da Viridis Klaus Petersen

Postado em 1 hora atrás
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Mineração em pauta! A seção TV Atende abre espaço para os diferentes pontos de vista sobre o tema, com uma série de entrevistas. Esta tem a presença do Diretor da Viridis Klaus Petersen.

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