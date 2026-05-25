Diretoria do Lar da Criança agradece a comunidade que colaborou com a tradicional feijoada.

Diretoria do Lar da Criança agradece a comunidade que colaborou com a tradicional feijoada.

Diretoria do Lar da Criança agradece a comunidade que colaborou com a feijoada realizada no dia 10 de maio , o evento aconteceu no Bairro Capão do Mel e reuniu um bom número de pessoas.