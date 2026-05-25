22 de maio é dia de Santa Rita de Cássia. Em Andradas as duas paróquias se mobilizaram para essa data que celebra a intercessora das famílias e das causas impossíveis.
Casa Notícias Fiéis celebram o Dia de Santa Rita de Cássia com missas e homenagens nas paróquias da região.
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