Fiéis celebram o Dia de Santa Rita de Cássia com missas e homenagens nas paróquias da região.

Fiéis celebram o Dia de Santa Rita de Cássia com missas e homenagens nas paróquias da região.

22 de maio é dia de Santa Rita de Cássia. Em Andradas as duas paróquias se mobilizaram para essa data que celebra a intercessora das famílias e das causas impossíveis.