Primeira edição da Cavalgada dos Amigos beneficente ao Centro de Amparo à Criança Andradense

Primeira edição da Cavalgada dos Amigos beneficente ao Centro de Amparo à Criança Andradense

No domingo aconteceu em Andradas a primeira edição da Cavalgada dos Amigos beneficente ao Centro de Amparo à Criança Andradense. O evento contou com a participação de diversas pessoas da região.