No domingo aconteceu em Andradas a primeira edição da Cavalgada dos Amigos beneficente ao Centro de Amparo à Criança Andradense. O evento contou com a participação de diversas pessoas da região.
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