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Programa Legislativo Mirim destaca importância da participação cidadã desde a infância

Postado em 9 horas atrás
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Programa Legislativo Mirim traz lições de cidadania para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. É desenvolvido pela Escola do Legislativo na Câmara Municipal de Andradas.

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