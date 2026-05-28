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Alunos da Escola Edmundo Vieira conscientizam sobre os riscos do bullying.

Postado em 4 horas atrás
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Os alunos do projeto “Minha Escola na TV” da Escola Edmundo Vieira produziram uma matéria para alertar os colegas sobre os riscos do bullying.

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