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Tênis conquista crianças em Andradas com aula especial

Postado em 4 horas atrás
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O tênis vem conquistando cada vez mais adeptos em Andradas e se consolidando como uma importante modalidade esportiva. E desta vez a intenção dos professores foi atrair as crianças. A aula foi bem aceita, Inclusive com a participação dos pequenos da Casa Arco-Íris.

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