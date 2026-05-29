Casa Notícias A Prefeitura de Andradas iniciou o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2026
Notícias

A Prefeitura de Andradas iniciou o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2026

Postado em 6 horas atrás
18 segunda leitura

A Prefeitura de Andradas iniciou o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2026, que oferece condições especiais para contribuintes regularizarem débitos municipais vencidos até 31 de dezembro de 2025.

Veja também

Produtor de Andradas investe na cafeicultura regenerativa

Um produtor de Andradas tem transformado a tradição herdada da família em um modelo de neg…