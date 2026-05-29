Produtor de Andradas investe na cafeicultura regenerativa

Um produtor de Andradas tem transformado a tradição herdada da família em um modelo de negócio alinhado à bioeconomia e à sustentabilidade através da cafeicultura regenerativa.
-
A Prefeitura de Andradas iniciou o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2026A Prefeitura de Andradas iniciou o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2026, que oferec…
-
TV Atende – Festival Gen2k New York Pub em Poços de CaldasTV Atende – Festival Gen2k New York Pub em Poços de Caldas …
-
Dia do Hamburguer. Que tal aproveitar a data e conhecer os deliciosos lanches da Hulk Hamburgueria.Dia do Hamburguer. Que tal aproveitar a data e conhecer os deliciosos lanches da Hulk Hamb…
-
TV Atende – Entrevista com o padre e Santo Antônio do Jardim Adriano Roberto da SilvaTV Atende – Entrevista com o padre e Santo Antônio do Jardim Adriano Roberto da Silva …
-
Tênis conquista crianças em Andradas com aula especialO tênis vem conquistando cada vez mais adeptos em Andradas e se consolidando como uma impo…
-
Alunos da Escola Edmundo Vieira conscientizam sobre os riscos do bullying.Os alunos do projeto “Minha Escola na TV” da Escola Edmundo Vieira produziram …
Veja também
A Prefeitura de Andradas iniciou o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2026
A Prefeitura de Andradas iniciou o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2026, que oferec…