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Produtor de Andradas investe na cafeicultura regenerativa

Postado em 4 horas atrás
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Um produtor de Andradas tem transformado a tradição herdada da família em um modelo de negócio alinhado à bioeconomia e à sustentabilidade através da cafeicultura regenerativa.

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