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Assembleia Popular sobre a mineração de terras raras na Câmara Municipal de Andradas

Postado em 7 horas atrás
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Na noite de quinta-feira, 28 de maio, foi realizada uma Assembleia Popular sobre a mineração de terras raras na Câmara Municipal de Andradas. O encontro reuniu autoridades, representantes de movimentos e população para debater o tema. Ver menos

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