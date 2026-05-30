Operação “Ruina Ferri” é realizada em Andradas

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia Civil de Andradas, deflagrou nesta sexta-feira (29) a Operação “Ruina Ferri”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.
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