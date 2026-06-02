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Moradores fazem reclamações sobre estrada rural localizada no bairro da Farinha.

Postado em 2 dias atrás
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Moradores fazem reclamações sobre estrada rural localizada no bairro da Farinha.

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