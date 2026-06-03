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Andradas já entrou no clima da Copa do Mundo.

Postado em 15 horas atrás
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Esse ano os andradenses vão poder assistir o jogo de abertura, no dia 13 de junho, na Praça Dr. Alcides Mosconi através de um painel de Led. Novidade da FAG.

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