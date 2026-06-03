Casa Notícias Celebração de Corpus Christi movimenta as comunidades católicas de Andradas
Notícias

Celebração de Corpus Christi movimenta as comunidades católicas de Andradas

Postado em 15 horas atrás
22 segunda leitura

A celebração de Corpus Christi movimenta as comunidades católicas de Andradas nesta semana, com programações especiais organizadas pelas paróquias São Sebastião e Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Veja também

Inauguração oficial da Gracie Barra Andradas

No último sábado, 30 de junho, aconteceu a inauguração oficial da Gracie Barra Andradas, m…