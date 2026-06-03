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Inauguração oficial da Gracie Barra Andradas

Postado em 15 horas atrás
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No último sábado, 30 de junho, aconteceu a inauguração oficial da Gracie Barra Andradas, maior escola Jiu-Jitsu do mundo. O evento foi marcado por troca de faixas, apresentações especiais e homenagens. O espaço fica localizado na Rua Padre Mariano Garzo, 678

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