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2º Telemidia Open de Duplas de Tênis acontece nos dias 5, 6 e 7 de junho.

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Nos dias 5, 6 e 7 de junho, Andradas será palco de um dos mais tradicionais eventos esportivos da região: o 2º Telemidia Open de Duplas de Tênis – 6º Open de Duplas de Tênis Beneficente.

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