2º Telemidia Open de Duplas de Tênis acontece nos dias 5, 6 e 7 de junho.

2º Telemidia Open de Duplas de Tênis acontece nos dias 5, 6 e 7 de junho.

Nos dias 5, 6 e 7 de junho, Andradas será palco de um dos mais tradicionais eventos esportivos da região: o 2º Telemidia Open de Duplas de Tênis – 6º Open de Duplas de Tênis Beneficente.