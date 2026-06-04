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Bar do Tonho encerra atividades após anos de tradição em Andradas

Postado em 1 dia atrás
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O último dia de maio marcou o encerramento de uma trajetória de muita história. O conhecido Bar do Tonho não vai fazer mais atendimentos em Andradas. A decisão do comerciante Antonio deixa em todos o gostinho de saudades de todos os assados

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