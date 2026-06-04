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Os músicos David e Gilmar foram classificados para o concurso “É pra cantar”, promovido pela EPTV.

Postado em 1 dia atrás
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Os músicos David e Gilmar foram classificados para o concurso “É pra cantar”, promovido pela EPTV.

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