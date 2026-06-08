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A secretaria de saúde recebeu seis novos veículos e dois geradores de energia elétrica.

Postado em 36 minutos atrás
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A secretaria de saúde recebeu seis novos veículos e dois geradores de energia elétrica.

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