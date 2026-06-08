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Acontece entre os dias 8 e 12 de junho, a programação da 10ª Semana Nacional de Arquivos (SNA)

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Acontece entre os dias 8 e 12 de junho, a programação da 10ª Semana Nacional de Arquivos (SNA)

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