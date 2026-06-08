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Delegado regional de Poços de Caldas, Cleyson Rodrigo Brene, recebeu o Troféu “O Tira”

Postado em 35 minutos atrás
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Delegado regional de Poços de Caldas, Cleyson Rodrigo Brene, recebeu o Troféu “O Tira”

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