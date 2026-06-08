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Igreja Assembleia de Deus Saracuruna vai realizar mais uma edição da Ação Social

Postado em 33 minutos atrás
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Igreja Assembleia de Deus Saracuruna vai realizar no próximo domingo, dia 07, na Vila Caracol e Avenida Muterle mais uma edição da Ação Social, diversos serviços gratuitos serão prestados à comunidade, entre eles corte de cabelo, manicure e atividades para as crianças

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