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O valor da amizade e os laços criados no período estudantil

Postado em 31 minutos atrás
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O valor da amizade e os laços criados no período estudantil. Esse foi o tema de uma reportagem que os alunos integrantes do Projeto Minha Escola na TV, que é uma iniciativa da TV Andradas com o apoio do Instituto Alcoa ,fizeram na Escola Coronel João Mosconi.

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