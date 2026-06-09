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FAG terá telão para transmissão do jogo da Seleção Brasileira no próximo sábado

Postado em 3 horas atrás
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Feira e arte e gastronomia programada para acontecer no próximo final de semana , vai oferecer um painel de led para os torcedores assistirem o primeiro jogo da seleção brasileira programado para acontecer na noite do sábado dia 13.

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