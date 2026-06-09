Final da Copa Marcelo Campos no Campo do Atlético.A competição foi dividida em Taça Prata e Ouro.

Final da Copa Marcelo Campos no Campo do Atlético.A competição foi dividida em Taça Prata e Ouro.

Neste domingo ,dia 08, aconteceu a final da Copa Marcelo Campos no Campo do Atlético. A competição foi dividida em Taça Prata e Taça Ouro.