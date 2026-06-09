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Final da Copa Marcelo Campos no Campo do Atlético.A competição foi dividida em Taça Prata e Ouro.

Postado em 3 horas atrás
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Neste domingo ,dia 08, aconteceu a final da Copa Marcelo Campos no Campo do Atlético. A competição foi dividida em Taça Prata e Taça Ouro.

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