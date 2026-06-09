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Quarta edição do Corte do bem

Postado em 3 horas atrás
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Voluntários organizam na Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira em Andradas mais uma edição do Corte do bem , foram arrecadados cabelos e caixas de leite para serem doados ao Gaapo de Poços de Caldas.

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