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Terço do Bar da Sandra será realizado neste domingo e organizadores contam com apoio da população

Postado em 3 horas atrás
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Fé e religiosidade . Vai ser realizado no próximo domingo, 14 de junho o tradicional Terço do Bar da Sandra, os preparativos para o grande dia estão a todo vapor , veja como colaborar com essa iniciativa.

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