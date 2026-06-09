Terço do Bar da Sandra será realizado neste domingo e organizadores contam com apoio da população

Terço do Bar da Sandra será realizado neste domingo e organizadores contam com apoio da população

Fé e religiosidade . Vai ser realizado no próximo domingo, 14 de junho o tradicional Terço do Bar da Sandra, os preparativos para o grande dia estão a todo vapor , veja como colaborar com essa iniciativa.