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TV Atende – Vendas de motos elétricas com o empresário Fábio Luiz Burguês

Postado em 3 horas atrás
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Está cada vez mais comum encontrarmos motos elétricas circulando pelas ruas de Andradas. As vendas vêm crescendo a cada dia, impulsionadas pela economia, praticidade e preocupação com o meio ambiente. Esse é o tema da seção TV Atende de hoje, que conversa com o empresário Fábio Luiz Burguês

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