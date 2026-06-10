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Apae é contemplada com a Campanha do agasalho realizada pelo Programa Voluntários da Copasa

Postado em 5 horas atrás
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Apae é contemplada com a Campanha do agasalho realizada pelo Programa Voluntários da Copasa

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