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Lulus Fitness promovem corridas de rua em Andradas

Postado em 4 horas atrás
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Um movimento que vem incentivando as pessoas a praticarem atividade física em Andradas são as Lulus Fitness, que todos os meses promovem uma corrida. Neste mês, o tema será Festa Junina

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