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Open Duplas de tênis beneficente a Apae

Postado em 5 horas atrás
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Entre os dias 05 e 07 de junho foi realizada no Complexo localizado no Jardim Europa a Sexta edição do Open Duplas de tênis beneficente a Apae, o evento reuniu diversos atletas vindos de diversas cidades da região.

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