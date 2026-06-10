Entre os dias 05 e 07 de junho foi realizada no Complexo localizado no Jardim Europa a Sexta edição do Open Duplas de tênis beneficente a Apae, o evento reuniu diversos atletas vindos de diversas cidades da região.
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