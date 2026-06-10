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TV Atende – Luiz Henrique da Silva – Guia do Caminho da Fé

Postado em 5 horas atrás
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A cada ano que passa, vem aumentando o número de pessoas que passam pelo Caminho da Fé. Alguns cuidados devem ser tomados para evitar acidentes. Esse é o tema de hoje da seção TV Atende.

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