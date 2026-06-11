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10ª edição da Semana Nacional de Arquivos

Postado em 12 horas atrás
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Entre os dias 8 e 12 de junho, estão sendo realizadas em Andradas as atividades da 10ª edição da Semana Nacional de Arquivos, promovida pelo Arquivo Municipal Samuel Biajoni. Fizeram parte da programação ações desenvolvidas na Biblioteca Municipal e no Teatro Giuseppe Stivanin.

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