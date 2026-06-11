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Andradas entra no clima da Copa do Mundo e moradores mantêm tradição de decorar ruas

Postado em 12 horas atrás
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Copa do Mundo começa oficialmente amanhã, 11 de junho, e Andradas já está no clima do evento. Nossa equipe de reportagem esteve na Rua Erasmo Trielli, localizada no bairro Samambaia. Por lá, os moradores se mobilizaram para decorar o espaço e manter viva uma tradição que atravessa gerações durante os jogos da Seleção Brasileira.

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