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Projeto Agente Mirim mobiliza 470 alunos na prevenção ao Aedes aegypti em Andradas

Postado em 12 horas atrás
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Projeto Agente Mirim mobiliza 470 alunos na prevenção ao Aedes aegypti em Andradas, de maneira lúdica eles descobrem como pequenas atitudes do dia a dia ajudam a evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue.

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