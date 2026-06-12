Campanha Junho Violeta promove integração e lazer para idosos no Parque Municipal

Idosos do Asilo São Vicente de Paulo de Andradas e da cidade de Ibitiura de Minas participam de um dia especial de visita ao Parque Municipal, a ação fez parte da Campanha de conscientização Junho Violeta, que destaca o combate a violência contra a pessoa idosa.
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