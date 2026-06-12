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Faltas sem aviso preocupam Saúde: Policlínica Central registra mais de 950 ausências em dois meses

Postado em 2 horas atrás
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Uma situação que merece atenção. As faltas sem aviso têm comprometido o atendimento oferecido pela Policlínica Central de Andradas, um vídeo gravado recentemente pela Secretaria de Saúde exibiu o número expressivo contabilizado em abril – foram 450 . Já em maio o número foi ainda maior, 509 faltas

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