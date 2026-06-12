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Sindicato Rural amplia apoio ao produtor com benefícios e cursos de qualificação

Postado em 2 horas atrás
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O Sindicato Rural oferece uma série de benefícios para o produtor rural, além da qualificação do agricultor com cursos em parceria com o Senar.

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