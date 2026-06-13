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Andradas inicia estudos para implantação de projeto gastronômico com apoio do Senac Minas

Postado em 8 horas atrás
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Andradas inicia estudos para implantação de projeto gastronômico com apoio do Senac Minas

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