Imagens impressionantes mostram a chegada de uma tempestade em Andradas. Nuvens carregadas avançaram rapidamente sobre a cidade e chamaram a atenção dos moradores
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