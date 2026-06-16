FAG reúne grande público e torcida acompanha empate do Brasil na estreia da Copa do Mundo

FAG reúne grande público e torcida acompanha empate do Brasil na estreia da Copa do Mundo

Praça Dr. Alcides Mosconi recebe um grande público para prestigiar mais uma edição da FAG e acompanhar a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. O jogo foi difícil, terminou empatado em 1 a 1 contra a seleção do Marrocos.