Casa Notícias FAG reúne grande público e torcida acompanha empate do Brasil na estreia da Copa do Mundo
Notícias

FAG reúne grande público e torcida acompanha empate do Brasil na estreia da Copa do Mundo

Postado em 11 horas atrás
30 segunda leitura

Praça Dr. Alcides Mosconi recebe um grande público para prestigiar mais uma edição da FAG e acompanhar a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. O jogo foi difícil, terminou empatado em 1 a 1 contra a seleção do Marrocos.

Veja também

Incêndio destrói quarto e causa prejuízos em residência

Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira, 15 de junho, em u…