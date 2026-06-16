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Incêndio destrói quarto e causa prejuízos em residência

Postado em 2 dias atrás
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Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira, 15 de junho, em uma residência localizada na Rua Benedito de Souza Franco. Segundo informações apuradas no local, os moradores estavam trabalhando quando o fogo começou. As equipes de resgate foram acionadas e conseguiram controlar as chamas. Um dos quartos foi completamente destruído pelo fogo, que também atingiu colchões, móveis e diversos bens da família. Entre os prejuízos está uma moto elétrica.

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